Минздрав Башкирии перепрофилирует несколько учреждений под "ковидные" стационары, примет помощь граждан

02.04.20 17:50

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Башкирские медики готовы принять помощь местных жителей в оснащении новых "ковидных" стационаров, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в фейсбуке

"Несколько медицинских учреждений будут временно перепрофилированы. Республика выполняет абсолютно все обязательства в части глобального оснащения госпиталей. Но особенность инфекционных боксов то, что в них нужно много расходных материалов: одноразовая посуда, емкости для утилизации, металлические доски для записей (использование бумаги и ручек запрещено), оргтехника и многое другое. Если вы готовы помочь - с благодарностью примем помощь", - написал Забелин.

Он сообщил, что перепрофилированные больницы при необходимости будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. При этом медицинская помощь будет оказываться в полном объеме всем категориям пациентов, отметил он.

Забелин отметил, что ряд республиканских компаний уже помогли Минздраву в подготовке "ковидных" стационаров.