Уйба сменил Гапликова на посту руководителя Коми

02.04.20 18:40

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Коми Сергея Гапликова в связи с поданным им заявлением по собственному желанию, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Этим же указом президент назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой республики.

До этого момента Уйба занимал пост замминистра здравоохранения РФ, ранее возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.