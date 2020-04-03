Автомобильный мост на трассе Артем - Находка частично обрушился в Приморье

03.04.20 07:52

© РИА Новости. Денис Абрамов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Обрушение части автомобильного моста произошло в пятницу на трассе Владивосток - Находка, в Шкотовском районе Приморья, по предварительным данным, пострадавших нет, движение на участке перекрыто, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Произошло обрушение пролета железобетонного моста 1962 года постройки через реку Суходол на 55-м километре трассы Артем-Находка в Шкотовском районе. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Предположительно, пролет обрушился после проезда грузовика, ранее на мосту было введено ограничение для проезда большегрузов, так как он признан аварийным.

Пока объезд транспорта осуществляется через Партизанск. Специалисты обследуют аварийный мост и определят пути объезда, а также возможность восстановления пролета сооружения.