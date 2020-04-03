Томский губернатор включил 240 компаний в перечень системообразующих организаций региона

03.04.20 08:11

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил перечень системообразующих предприятий региона, в который вошли 240 организаций, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

"Мы создали перечень важнейших региональных организаций, включив в него не только промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения. Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача - вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций", - цитирует Жвачкина пресс-служба.

В число системообразующих предприятий региона вошли АО "Сибирский химический комбинат", дочерние структуры "Газпрома", "Транснефти", нефтегазодобывающие компании, ресурсоснабжающие организации, крупнейшие заводы.

В перечень были включены крупнейшие строительные компании региона, производители пищевой продукции (АО "Сибирская аграрная группу", ООО "Деревенское молочко", ОАО "Томское пиво" и другие), деревообрабатывающие предприятия. Также в список системообразующих организаций Томской области добавлены все вузы Томска и национальный исследовательский медцентр РАН, региональные управления правоохранительных ведомств, больницы и шесть филиалов банков.

Власти будут осуществлять мониторинг за всеми 240 организациями. Он будет включать оценку основных технических и финансово-экономических показателей организаций, их рисков, поиск предложений по их устранению, получение сведений о задолженности по зарплате, а также о неполной занятости работников либо их увольнении или сокращении.

"Сегодня государство принимает беспрецедентные меры для защиты бизнеса, социальных организаций и граждан от экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Задача власти всех уровней - обеспечить их адресную и эффективную поддержку", - отметил томский губернатор.