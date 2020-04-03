В Омске подтвержден девятый случай заражения коронавирусом

03.04.20 08:17

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Омске выявлен девятый случай заражения коронавирусом, еще по одному результаты анализов ожидаются в течение дня, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

Где и при каких обстоятельствах заразился омич, в министерстве здравоохранения пока не уточняют. Что касается восьмерых омичей, у которых заражение было выявлено ранее, то их путь заражения установлен. Так, семья из трех человек вернулась 15 марта из туристической поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Еще одну семью из четверых человек заразил гостивший у них московский родственник. Восьмой зараженный также вернулся из-за границы.

Опасения медиков вызывает состояние одного из пациентов. 62-летний мужчина находится в отделении реанимации, его состояние расценивается как стабильно тяжелое. Однако врачей обнадеживает то, что оно не ухудшается, подчеркнули в Минздраве региона.

Заключение в отношении десятого омича с подозрением на коронавирус должно прийти в ближайшее время из лаборатории новосибирского центра "Вектор".

В настоящий момент под наблюдением медиков на дому находится 7439 омичей, еще 16 - в обсервации. Сняты с карантинного учета 2490 человек.