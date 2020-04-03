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03.04.20 08:17
В Омске подтвержден девятый случай заражения коронавирусом
Где и при каких обстоятельствах заразился омич, в министерстве здравоохранения пока не уточняют. Что касается восьмерых омичей, у которых заражение было выявлено ранее, то их путь заражения установлен. Так, семья из трех человек вернулась 15 марта из туристической поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Еще одну семью из четверых человек заразил гостивший у них московский родственник. Восьмой зараженный также вернулся из-за границы.
Опасения медиков вызывает состояние одного из пациентов. 62-летний мужчина находится в отделении реанимации, его состояние расценивается как стабильно тяжелое. Однако врачей обнадеживает то, что оно не ухудшается, подчеркнули в Минздраве региона.
Заключение в отношении десятого омича с подозрением на коронавирус должно прийти в ближайшее время из лаборатории новосибирского центра "Вектор".
В настоящий момент под наблюдением медиков на дому находится 7439 омичей, еще 16 - в обсервации. Сняты с карантинного учета 2490 человек.
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