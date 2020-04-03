Из Коммунарки выписано 25 пациентов, перенесших коронавирус

03.04.20 08:23

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

3 апреля. Interfax-Russia.ru - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 324 человек, с подтвержденным коронавирусом - 165 пациентов, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в фейсбуке в пятницу.

По его данным, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 27 человек (7 с COVID - на ИВЛ)

За сутки в больницу поступило 46 пациента, выписано 43 (с COVID - 25), уточнил главврач.

Ранее Проценко сообщил об уходе из жизни 39-летнего пациента с короновавирусом, который находился в больнице на ИВЛ. Он стал 20-й, самой молодой жертва COVID-19 в столице.

По данным на четверг, в Москве выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.