Нижегородские власти обсудят с руководством промпредприятий возобновление работы

03.04.20 08:25

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Нижегородской области планируют обсудить с руководством крупнейших промпредприятий региона возможность возобновления работы во время общероссийских нерабочих дней, следует из заявления губернатора региона Глеба Никитина.

"В нашем регионе сформирована программа поддержки экономики и сохранения занятости населения. Безусловно, основа экономики Нижегородской области - это промышленность. На обрабатывающих производствах заняты сотни тысяч нижегородцев. И я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим возможность расширения перечня предприятий, которые могут продолжить деятельность в нерабочие дни", - приводятся слова губернатора на сайте областного правительства.

Он также отметил, что крупные промпредприятия соблюдают санитарные требования - и при условии соблюдения всех норм возможно рассмотреть вопрос возобновления их работы.

"Наши промышленные гиганты очень внимательно относятся к санитарным требованиям. И мы планируем обсудить с руководством крупнейших компаний возможность возобновления работы, но только при условии соблюдения всех норм безопасности сотрудников. Это как раз и является примером локальных, точечных решений, о которых говорил президент России в своем сегодняшнем обращении", - приводятся на сайте облправительства слова губернатора.

Ранее сообщалось, что, в частности, на текущей неделе на предприятиях группы "ГАЗ" (MOEX: GAZA) введены нерабочие дни с сохранением в полном объеме заработной платы сотрудников. На заводах в дежурном режиме работают только службы, связанные с обеспечением непрерывного производственного цикла.

Сообщалось также, что в Нижегородской области 30 марта введен режим самоизоляции. Губернатор Никитин подписал указ "О введении режима повышенной готовности", который, в частности, определяет перечень организаций и случаев, на которые не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. К ним, в том числе, отнесены непрерывно действующие организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, в четверг сообщалось со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, что "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей. "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.