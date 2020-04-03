Военные саперы взорвали лед на реке Поперечная в Алтайском крае

03.04.20 08:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ликвидировали угрозу ледовых заторов на участке реки Поперечной в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подрывная команда была направлена в район возможного подтопления населенных пунктов по решению принял командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина после обращения главы Алтайского края.

"Работы по предупреждению образования ледяных заторов проводились в светлое время суток, в 7 км вверх по течению реки от села Николаевка. Для этого было выделено более 400 кг тротила", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, из-за большого количества снега под угрозой подтопления находятся населенные пункты и объекты инфраструктуры, находящиеся в непосредственной близости к реке Поперечной, а также мосты на федеральной трассе М-9.

Ранее подрывные работы были выполнены на реке Бия в Алтайском крае.

Как сообщалось, в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа "Толмачево" подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в нужном районе.