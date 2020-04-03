Власти Удмуртии ограничат передвижение между муниципальными образованиями из-за COVID-19

03.04.20 08:44

© РИА Новости. Михаил Климентьев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Передвижения между муниципальными образованиями Удмуртии будут ограничены в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил глава республики Александр Бречалов.

"Я дал поручение разработать меры по ограничению передвижения лиц и транспортных средств между муниципальными образованиями Удмуртской Республики", - сказал Бречалов в видеообращении на своей странице в соцсети.

Он отметил, что власти подробно сообщат об этих мерах в течение ближайших двух-трех дней.

"При этом речь не идет о поставке товаров или выполнении договорных обязательств", - подчеркнул руководитель региона.

Он также поручил ужесточить меры санобработки аэропорта, вокзалов, остановок общественного транспорта и такси.

В Удмуртии на утро 3 апреля было зарегистрировано четыре заразившихся коронавирусом, трое из них выздоровели.