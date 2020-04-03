Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье

03.04.20 08:46

© РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Пациент с диагностированным коронавирусом скончался в больнице во Владивостоке, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своих соцсетях.

"Во Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом "коронавирус". Искренне соболезную родным и близким", - сообщил губернатор.

От отметил, что пациент был на лечении с 23 марта с пневмонией.

Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.