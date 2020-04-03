Мемориал с именами жертв теракта установили в петербургском метро

03.04.20 08:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Мемориальную доску с именами жертв теракта в петербургском метро установили на станции "Технологический институт" в пятницу, в годовщину трагедии, сообщили "Интерфаксу" в ГУП "Петербургский метрополитен".

Доска установлена на платформе станции. Открытие мемориала прошло без участников в связи с действующими в городе ограничениями.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по социальной политике, массовых памятных мероприятий в городе не запланировано.

Два года подряд в годовщину теракта у станции метро "Технологический институт" собирались горожане, чтобы возложить цветы в память о погибших.

Как сообщили "Интерфаксу" в Петербургской епархии, в 12.00 в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим в результате теракта в петербургском метрополитене в 2017 году.

"Очень важно отметить, почему именно в этом соборе. Он ближе всего к станции метро "Технологический институт", где произошел взрыв. Люди именно сюда приходили за помощью. Онлайн-трансляция панихиды пройдет в группе Ассоциации оказания помощи жертвам терактов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить!" Вконтакте", - сказала глава сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова.

Она добавила, что, скорее всего, трансляция также будет проходить на сайте митрополии. Панихиду совершит священник Сергий (Кубышкин), который занимается строительством храма в "Балтийской жемчужине" в память о погибших в теракте над Синаем.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Организатор теракта осужден пожизненно, еще десять человек приговорены к срокам от 19 до 28 лет.