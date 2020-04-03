Глава Башкирии готов "демократизировать" режим изоляции через неделю

03.04.20 09:02

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим полной самоизоляции будет действовать на территории Башкирии в выходные и в течение следующей недели, после чего может быть "демократизирован", заявил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства по коронавирусной инфекции в пятницу.

"Вопрос, который висит в воздухе, - о режиме самоизоляции. Мы с вами указ приняли, он у нас с открытой датой, на этой неделе самоизоляция действует, на следующей неделе действует, настраиваемся так. Посмотрим по ситуации, возможно мы его (режим - ИФ), скажем так, несколько демократизируем", - сказал он.

Глава Башкирии отметил, что решение об изменении введенного режима должно быть "умным и ответственным". Главной задачей правительства остается обеспечение безопасности от коронавируса, при этом важно "не убить экономику".

В свою очередь, в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции журналистам сообщили, что одной из мер по "демократизации" станет разрешение местным жителям частично вернуться к работе.

"Если мы увидим на следующей неделе, что ситуацию держим, люди дисциплинированно самоизолировались и экспоненциального роста нет, притока из мест заражения нет, и прибывающие отрабатываются эффективно, то будем искать возможность дать людям вернуться частично к работе. Потому что понимаем, что для многих этот простой может оказаться критическим", - сказал представитель штаба.

Ранее сообщалось, что ограничения в Башкирии введены до особого распоряжения руководителя региона.