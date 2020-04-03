Состояние трех из четырех зараженных COVID-19 на Алтае опасений не вызывает

03.04.20 09:05

© РИА Новости. Павел Кононов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Состояние здоровья большинства заразившихся коронавирусом в Алтайском крае оценивается медиками как удовлетворительное, сообщила на пресс-конференции в пятницу зампредседателя правительства края Ирина Долгова.

"Пациенты чувствуют себя удовлетворительно. У троих из них болезнь протекает в легкой степени и у медиков не вызывает беспокойства состояние их здоровья. Сложнее обстоит дело с четвертой заразившейся - родившей женщиной, у нее состояние средней степени тяжести. Ребенок, родившийся у женщины, изолирован, но анализ на коронавирус у него отрицательный. Анализ повторим на десятый день", - сказала Долгова.

Она отметила, что женщина, у которой лабораторно подтвержден коронавирус, рожала в обсервационном роддоме №11 в Барнауле - в изолированном боксе.

"Этот роддом был определен для женщин с признаками ОРВИ, а также для рожениц, контактировавших с лицами, прибывшими из других стран", - подчеркнула Долгова.

При этом, по словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, в регионе выявлен 271 человек, которые контактировали с четырьмя заразившимися коронавирусом. Под наблюдением находятся 2 тыс. 689 человек.

Кроме того, Долгова отметила существующую проблему дефицита защитных средств - не только в аптеках региона, но и в медицинских учреждениях. По ее словам, цены на средства индивидуальной защиты резко возросли, однако в настоящее время власти региона изыскивают финансовые средства и работают над возможностью поставки крупной партии медицинских масок. К настоящему моменту, лечебные учреждения региона обеспечены запасом защитных средств сроком на 1,5 месяца.

Как сообщалось, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у четырех человек. Они находятся в инфекционном отделении больницы №5 в Барнауле. Первый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Барнаула, вернувшейся из Доминиканы.