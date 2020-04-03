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03.04.20 09:08

Режим самоизоляции будет продлен в Челябинской области до 19 апреля

© РИА Новости. Алексей Филиппов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Текущий режим обязательной самоизоляции в Челябинской области будет продлён по 19 апреля включительно, сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу журналистам.

"Текущий режим обязательной самоизоляции и тех ограничений, которые действуют, считаю адекватным текущей ситуации. Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи. И то не сразу это может быть (отменен режим - ИФ), на 14-ый день или более поздний срок со случая последнего заражения, которые мы будем у себя фиксировать", - сказал Текслер.

Он подчеркнул, что "нужно время для размыкания цепочек заражения".

По словам главы региона, распоряжение о продлении режима самоизоляции будет скорректировано сегодня.

Губернатор отметил, что в области выявлено 23 подтверждённых случая коронавируса, из них два - за последние сутки, а также пять условно подтвержденных, из них - один за последние сутки.

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