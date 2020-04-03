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03.04.20 09:25

Стройки социально важных объектов в Иркутской области не перенесут из-за коронавируса

© РИА Новости. Константин Михальчевский
3 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Строительство социально важных объектов в Иркутской области не остановится из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

"Ни коронавирус, ни другие чрезвычайные ситуации не должны останавливать исполнение социальных задач, а тем более тех, которые нам поставил президент РФ Владимир Путин. Компании должны обеспечивать безопасность своих работников: регулярно проверять их температуру, проводить дополнительные обследования", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

"Это зона повышенного риска, но мы идем на это осознанно: такие работы, в основном, идут на открытых уличных площадках, их остановка невозможна. Переносов сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию не будет", - отметил он.

Сотрудникам строительных компаний будут оформлены спецпропуска для беспрепятственного проезда транспорта к месту проведения работ.

Уточняется, что будут продолжены или начаты все запланированные стройки в регионе, в том числе строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске, многоквартирных и частных жилых домов для пострадавших от наводнения летом 2019 года.

В ближайшее время начнется строительство жилых домов в микрорайоне Восточный Нижнеудинска, где под застройку отведено 60 га. В городе в результате наводнения лишились жилья 1,7 тыс. семей. В новом микрорайоне построят школу на 520 учеников, детский сад на 140 мест, пять многоквартирных и 72 индивидуальных дома. Сейчас идет их проектирование.

"По данным соцзащиты, более 300 семей Нижнеудинска и Нижнеудинского района хотят остаться в городе, если им предоставят жилье взамен утраченного во время наводнения. Мы должны предоставить им такую возможность", - сказал Кобзев.

Строительная площадка в Восточном обеспечена временным электроснабжением, начато строительство улично-дорожной сети. На участке проведены геологические изыскания, межевание. Проект планировки территории прошел публичные слушания. Завершается госэкспертиза проекта прокладки инженерных сетей. Найдена возможность проложить другую дорогу в микрорайон, она будет короче существующей на 3 км.

Также в микрорайоне Восточный может быть построено жилье для медиков и детей-сирот, дома возведут по программе расселения граждан из аварийного жилья. Рядом появятся лыжная база и бассейн, а также необходимый городу туберкулезный диспансер.

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