Липецкая область в 2019-2020гг произвела рекордные 960 тыс. тонн сахара

03.04.20 09:28

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Шесть сахарных заводов Липецкой области в сезоне 2019-2020гг. выработали 960 тыс. тонн сахара, что является наибольшим показателем за всю историю региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На Добринском сахарном заводе также было выведено на хранение 75 тыс. кубометров сиропа, из которого дополнительно будет выработано свыше 50 тыс. тонн сахара. С учетом этого производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 годов в Липецкой области составит более 1 млн тонн.

Всего в Липецкой области в прошлом году собрано 5,9 млн тонн сахарной свеклы, что также является максимальным для региона объемом.

Переработку сахара в Липецкой области осуществляют ОАО "Добринский сахарный завод", ОАО "Хмелинецкий сахарный завод", ОАО "Лебедянский сахарный завод", ООО "Агроснабсахар", ЗАО "Грязинский сахарный завод" и ОАО "Боринский сахарный завод".