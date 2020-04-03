Число заразившихся коронавирусом в Брянской области выросло до 7

03.04.20 09:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Брянской области, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по COVID-19.

Уточняется, что всего в регионе зарегистрировано 7 случаев.

"Два новых случая - это мужчина и женщина, вернувшиеся из Таиланда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пациенты находятся под наблюдением в специализированных изолированных боксах Брянской областной инфекционной больницы. Им оказывается необходимая помощь.

"Состояние пациентов удовлетворительное. В медицинском учреждении имеется все необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен в Брянской области 22 марта у женщины, вернувшейся из ОАЭ. Второй и третий - 25 и 27 марта у женщины и мужчины, вернувшихся из Испании, против них 31 марта было возбуждено уголовное дело о нарушении самоизоляции, приведшее к заражению коронавирусной инфекцией еще двух брянцев, которое было выявлено в этот же день.

31 марта в Брянской области введен режим полной самоизоляции граждан.