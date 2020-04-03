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03.04.20 09:34
Число заразившихся коронавирусом в Брянской области выросло до 7
Уточняется, что всего в регионе зарегистрировано 7 случаев.
"Два новых случая - это мужчина и женщина, вернувшиеся из Таиланда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты находятся под наблюдением в специализированных изолированных боксах Брянской областной инфекционной больницы. Им оказывается необходимая помощь.
"Состояние пациентов удовлетворительное. В медицинском учреждении имеется все необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты", - говорится в сообщении.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен в Брянской области 22 марта у женщины, вернувшейся из ОАЭ. Второй и третий - 25 и 27 марта у женщины и мужчины, вернувшихся из Испании, против них 31 марта было возбуждено уголовное дело о нарушении самоизоляции, приведшее к заражению коронавирусной инфекцией еще двух брянцев, которое было выявлено в этот же день.
31 марта в Брянской области введен режим полной самоизоляции граждан.
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