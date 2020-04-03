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03.04.20 09:38
Тысячу бутылок с антибактериальным гелем раздадут предприниматели жителям Химок
"Администрация городского округа Химки обратилась к предпринимателям с предложением оказать благотворительную помощь жителям. Одной из первых откликнулась химкинская компания "Империал" занимающаяся производством косметических средств, шампуней, лечебных мазей и бытовой химии. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции компания в кратчайшие сроки наладила производство антибактериального геля", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что компания уже передала первую партию из тысячи 250-миллилитровых упаковок представителям городской администрации для последующего бесплатного распространения среди горожан.
В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что в настоящий момент решается вопрос о том, каким образом антибактериальное средство будут раздавать людям. Порядка 20 бутылок уже передали многодетным семьям вместе с продуктовыми наборами.
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