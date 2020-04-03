Тысячу бутылок с антибактериальным гелем раздадут предприниматели жителям Химок

03.04.20 09:38

© РИА Новости. Варвара Гертье

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Компания из Химок бесплатно предоставит жителям тысячу бутылок с антибактериальным гелем, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Администрация городского округа Химки обратилась к предпринимателям с предложением оказать благотворительную помощь жителям. Одной из первых откликнулась химкинская компания "Империал" занимающаяся производством косметических средств, шампуней, лечебных мазей и бытовой химии. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции компания в кратчайшие сроки наладила производство антибактериального геля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания уже передала первую партию из тысячи 250-миллилитровых упаковок представителям городской администрации для последующего бесплатного распространения среди горожан.

В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что в настоящий момент решается вопрос о том, каким образом антибактериальное средство будут раздавать людям. Порядка 20 бутылок уже передали многодетным семьям вместе с продуктовыми наборами.