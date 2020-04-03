Весенняя охота отменена в Курганской области

03.04.20 09:55

© РИА Новости. Андрей Шапран

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Курганской области из-за введенного режима самоизоляции отменена весенняя охота, сообщил на брифинге в пятницу первый замдиректора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Рудницкий.

"Принято решение о закрытии весенней охоты на территории Курганской области", - сказал Рудницкий.

Он также добавил, что охота на водоплавающую дичь должна была пройти в южных районах региона с 29 апреля до 3 мая, в северных - с 4 по 8 мая.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели в Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса введен режим самоизоляции.