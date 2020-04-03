Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за очередных заморозков

03.04.20 09:57

© РИА Новости. Константин Михальчевский

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Похолодание ожидается в Крыму до начала следующей недели, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике в пятницу.

"Ночью и утром 4, 5 и 6 апреля в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки - 1...- 6", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на синоптиков.

Спасатели предупреждают, что из-за заморозков возможна гибель сельскохозяйственных культур, повреждение почек фруктовых деревьев.

По данным с сайта гидрометцентра Крыма, в начале текущей неделе на полуострове было до 16 градусов тепла. Ночные заморозки начались 1 апреля.

Как сообщалось, в середине марта резкое похолодание в Крыму после теплого начала месяца негативно отразилось на посевах зерновых и технических культур: пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна, подмерзли цветки и плодовые почки на фруктовых насаждениях персика, черешни, вишни, сливы, абрикоса, яблони в нескольких районах.