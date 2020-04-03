Условием господдержки новосибирскому бизнесу может стать сохранение рабочих мест

03.04.20 10:00

© РИА Новости. Алексей Дружинин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Сохранение рабочих мест и заработной платы во время нерабочих дней может стать условием получения господдержки предприятиями Новосибирской области, заявил журналистам и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников в пятницу.

"Когда и государство, и собственники бизнеса идут навстречу (друг другу - ИФ), не увольняют людей, как президент озвучил, стараются сохранить рабочие места, оставляют заработную плату, в том числе на перерыв людям, когда бизнес пытается в том числе где-то за счет сформированной прибыли пойти навстречу и сохранить ситуацию, то здесь, конечно, государство пойдет навстречу по преференциям и по налогам", - сказал он.

Решетников уточнил, что в настоящее время федеральные правила оказания господдержки проходят оценку регулирующего воздействия. "Мы там видим, что уже это как условие где-то прописывается", - сказал он.

"Господдержку прежде всего получат те предприятия, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей в текущей ситуации", - подчеркнул он.

Решетников также сообщил, что в Новосибирской области создается штаб, который будет рассматривать предложения бизнес-сообщества и разрабатывать меры по поддержке экономики, его возглавит вице-губернатор Сергей Семка.

"Плюс правительством Новосибирской области прорабатывается отдельный региональный план по первоочередным мероприятиям по поддержке экономики, я думаю, мы его в следующую среду утвердим", - сказал он.