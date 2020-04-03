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03.04.20 10:04
"Сухой закон" в Забайкалье смягчат 6 апреля
"Постановление (о запрете продажи алкоголя - ИФ) будет действовать сегодня, плюс выходные. С понедельника (6 апреля - ИФ) мы введем временной интервал", - сказал Бардалеев журналистам в пятницу.
По его словам, предполагается, что в свободной продаже алкоголь останется доступным в период с 10:00-11:00 и до 14:00-15:00 часов. Правительство края в этом вопросе изучит опыт других регионов.
"Главное - это здоровье людей. Но с другой стороны это и максимальное сохранение предприятий и бизнеса", - подчеркнул и.о. министра.
В свою очередь помощник по СМИ министра экономического развития региона Дарья Юринская подчеркнула, что решение об отмене "сухого закона" было принято в связи с опасениями роста продаж контрафактного спиртного и ажиотажным спросом в легальной рознице.
"Жесткие барьеры будут сняты, чтобы избежать всплеска отравлений суррогатным алкоголем", - сказала Юринская.
"Как только новое постановление подпишут и в крае введут точный интервал продаж алкогольной продукции, его исполнение будут строго контролировать", - добавила она.
Случаев заражения COVID-19 в Забайкалье нет, однако в регионе был введён режим полной изоляции.
"Рядом Бурятия, где сейчас идет рост заражения коронавирусом. У нас с Бурятией большой обмен пассажиропотоком. Фактически надо контролировать каждого, кто въезжает. Чтобы снизить риски надо сейчас эти мероприятия осуществлять", - сказал Бардалеев.
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