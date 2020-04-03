Казанцы начали торговлю справками, разрешающими передвижение по городу

03.04.20 10:07

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранители в Казани задержали несколько человек за продажу справок, разрешающих передвижение по городу в период самоизоляции, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Выявлено три факта незаконной деятельности по изготовлению и реализации справок о трудоустройстве, дающих право на передвижение по городу Казани в период самоизоляции", - сказала Галимова.

Один из задержанных стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

По информации Галимовой, цена такой справки составляла от 1 до 2 тыс. рублей. Клиентов находили при помощи мессенджера "WhatsАpp" и социальной сети. На поддельных документах были указаны реальные данные предприятий, которые работают в условиях режима самоизоляции.

Сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану приобрели фиктивные справки и после передачи денег задержали продавцов с поличным.

Ранее сообщалось о других фактах "бизнеса на коронавирусе". Накануне полицейские в Татарстане изъяли 8,5 тыс. контрафактного антисептика. Днём ранее задержали казанца за оптовые продажи медицинских масок по завышенным ценам.