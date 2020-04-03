Взаимопомощь: в США приземлился российский самолет с медоборудованием
  
Как можно скорее: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут в июне
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
03.04.20 10:07

Казанцы начали торговлю справками, разрешающими передвижение по городу

© РИА Новости. Виталий Тимкив
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранители в Казани задержали несколько человек за продажу справок, разрешающих передвижение по городу в период самоизоляции, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Выявлено три факта незаконной деятельности по изготовлению и реализации справок о трудоустройстве, дающих право на передвижение по городу Казани в период самоизоляции", - сказала Галимова.

Один из задержанных стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

По информации Галимовой, цена такой справки составляла от 1 до 2 тыс. рублей. Клиентов находили при помощи мессенджера "WhatsАpp" и социальной сети. На поддельных документах были указаны реальные данные предприятий, которые работают в условиях режима самоизоляции.

Сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану приобрели фиктивные справки и после передачи денег задержали продавцов с поличным.

Ранее сообщалось о других фактах "бизнеса на коронавирусе". Накануне полицейские в Татарстане изъяли 8,5 тыс. контрафактного антисептика. Днём ранее задержали казанца за оптовые продажи медицинских масок по завышенным ценам.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.20 11:31
В Москве оштрафуют первых 4 больных COVID-19, нарушивших карантин
.
  03.04.20 11:02
Почти половина из новых заболевших коронавирусом в Москве младще 45 лет
.
  03.04.20 09:46
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 168 человек
.
  03.04.20 08:23
Из Коммунарки выписано 25 пациентов, перенесших коронавирус
.
  03.04.20 06:53
Воздух в Москве стал в пять раз чище из-за режима самоизоляции
.
  03.04.20 06:25
Поездки на такси и личной машине в другой район Москвы разрешены в случае крайней необходимости
.
  02.04.20 17:27
Путин: ситуацию с коронавирусом в Москве переломить пока не удается
.
  02.04.20 16:09
Пациентов НМИЦ Блохина, где у врача обнаружен COVID-19, лечат другие специалисты
.
  02.04.20 15:55
Собянин подписал закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в Москве
.
  02.04.20 12:54
Минобороны РФ: подготовка к параду Победы в Москве идет плану


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket