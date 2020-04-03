Дюмин: ограничительные меры в районах Тульской области будут дифференцированными

03.04.20 10:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в течение трех дней определятся с ограничительными мерами в муниципальных образованиях в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Алексей Дюмин на совещании в правительстве региона.

"У нас неоднородная картина заболеваемости по области. Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая. Поэтому и меры реагирования в разных муниципалитетах должны быть разными", - цитирует пресс-служба облправительства Дюмина.

Глава региона поручил проанализировать ситуацию и в течение трех дней представить предложения в разрезе отраслевой и муниципальной специфики.

В Тульской области действует режим повышенной готовности, меры полной самоизоляции для населения в регионе не вводились.

На сегодняшний день в регионе 17 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое из заразившихся выздоровели и выписаны из больницы, 1507 человек находятся на карантине.

Накануне президент РФ объявил о решении продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом регионам дано право самостоятельно решать, какие учреждения и организации должны приостановить деятельность, а какие могут ее возобновить или продолжить. Исходя из эпидемиологической и экономической ситуации на территориях.