Путин поручил обеспечить развертывание коек и защиту медперсонала от COVID-19

03.04.20 10:29

© РИА Новости. Максим Мишин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить развертывание в медучреждениях необходимого количества больничных коек для больных коронавирусом.

Такое поручение содержится в перечне по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 марта. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Также кабинет министров должен сформировать резерв необходимых лекарств, оборудования и тест-систем для диагностики вируса.

Кроме того, глава государства поручил правительству создать соответствующие условия для работы медиков, непосредственно помогающих больным с коронавирусом, и снабдить их всеми необходимыми средствами защиты.

Также в перечне содержится поручение разработать рекомендации "для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение" на период распространения на территории РФ коронавируса.