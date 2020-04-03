Рейсовые автобусы в Тобольске меняют расписание из-за режима самоизоляции

03.04.20 10:31

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество городских автобусных рейсов резко сократилось в Тобольске (Тюменская область) в связи с введенным в регионе режимом самоизоляции из-за коронавируса.

В частности, с 3 апреля автобусы городских маршрутов будут работать в режиме "утро-вечер", сообщается в пятницу на сайте администрации Тобольска.

"Это значит, что автобусы будут выходить на линию с 06:00 до 09:00, а затем с 17:00 до 21:00", - отмечается в сообщении.

По данным 2019 года, в Тобольске проживает почти 100 тыс. человек.

Как сообщалось, с 3 апреля в Тюменской области введен режим самоизоляции.