Число заболевших COVID-19 в РФ перевалило за 4 тысячи человек

03.04.20 10:36

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 - до 4149, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 601 в 32 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах", - сообщают в штабе.

Общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 46 человек - до 281, сообщает оперативный штаб.

"Выписаны по выздоровлению: Москва - 28, Самарская область - 5, Республика Татарстан - 4, Республика Башкортостан - 4, Пермский край - 2, ХМАО-Югра - 2, Ульяновская область -1. Всего за сутки - 46. Итого выписано: 281", - говорится в сообщении штаба.

Четыре новых летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, зарегистрировано в России, общее число умерших достигло 34, сообщает оперштаб.

"За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: Республика Коми - 2, Москва -1, Пермский край -1. Итого умерло: 34", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.