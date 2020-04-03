Белая медведица Колымана из якутского зоопарка вышла с медвежонком из берлоги

03.04.20 10:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители и гости Якутска по онлайн-трансляции в пятницу могли наблюдать, как малыш белой медведицы Колыманы впервые вышел на улицу из берлоги в зоопарке "Орто-Дойду".

Специалисты зоопарка определили пол медвежонка - это мальчик. Его вес составляет почти 18 кг.

"Детеныш Колыманы будет жить в якутском зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба", - написала в инстаграме заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Наталья Сафонова.

Кроме того, в скором времени будет объявлен конкурс на имя медвежонка.

Как сообщалось, в конце 2019 года Колымана родила медвежонка, это ее второй детеныш. Первенцем Колыманы в конце 2016 года стала малышка Хаарчаану (в переводе с якутского - Снежинка). В конце 2017 года из якутского зоопарка "Орто-Дойду" ее передали Ленинградскому зоопарку.

В середине апреля 2012 года осиротевшего белого медвежонка Колыману подобрал "Медвежий патруль" WWF на арктическом архипелаге Медвежьи острова в Якутии.

В конце декабря 2012 года в якутский зоопарк из Ленинградского зоопарка был доставлен самец белого медведя Ломоносов. В марте 2013 года Колымана и Ломоносов стали парой, заселившись в общий вольер. Им сейчас по восемь лет.