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03.04.20 10:44
Белая медведица Колымана из якутского зоопарка вышла с медвежонком из берлоги
Специалисты зоопарка определили пол медвежонка - это мальчик. Его вес составляет почти 18 кг.
"Детеныш Колыманы будет жить в якутском зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба", - написала в инстаграме заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Наталья Сафонова.
Кроме того, в скором времени будет объявлен конкурс на имя медвежонка.
Как сообщалось, в конце 2019 года Колымана родила медвежонка, это ее второй детеныш. Первенцем Колыманы в конце 2016 года стала малышка Хаарчаану (в переводе с якутского - Снежинка). В конце 2017 года из якутского зоопарка "Орто-Дойду" ее передали Ленинградскому зоопарку.
В середине апреля 2012 года осиротевшего белого медвежонка Колыману подобрал "Медвежий патруль" WWF на арктическом архипелаге Медвежьи острова в Якутии.
В конце декабря 2012 года в якутский зоопарк из Ленинградского зоопарка был доставлен самец белого медведя Ломоносов. В марте 2013 года Колымана и Ломоносов стали парой, заселившись в общий вольер. Им сейчас по восемь лет.
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