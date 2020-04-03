В Петербурге - 9 новых случаев COVID-19, в Ленинградской области - 10

03.04.20 10:51

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 - до 4149, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 601 в 32 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае.

Еще 11 новых случаев отмечено в Пензенской области, по 10 случаев - в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, 9 - в Санкт-Петербурге, 8 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 6 - в Татарстане, по 5 - в Тюменской области и Калмыкии, 4 - в Саратовской области, по 3 - в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 - в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму и Приморском крае.

По одному новому случаю в десяти субъектах Федерации: Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ингушетии и Бурятии.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах", - сообщают в штабе.