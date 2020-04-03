Готовность войск РХБЗ к борьбе с вирусной инфекцией проверили в Амурской области

03.04.20 11:05

© РИА Новости. Саид Царнаев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Амурской области оценили готовность войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) к борьбе с распространением вирусной инфекции, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев.

"В воинской части РХБЗ в Амурской области состоялись практические мероприятия по повышению уровня готовности подразделений к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций", - заявил Гордеев.

По его словам, в ходе тренировки военные взяли пробы грунта, провели в полевой лаборатории их анализ на наличие опасных веществ и определили границы возможного заражения. После чего провели дезинфекцию транспорта и военной техники, работающей в очаге условного заражения.

"Проведенные тренировки показали высокую степень профессионализма и готовности подразделений РХБ защиты к выполнению задач по предназначению", - сказал начальник пресс-службы ВВО.

Он напомнил, что специалисты войск РХБЗ в прошлом году привлекались к ликвидации последствий паводка в Амурской области - тогда военные продезинфицировали десятки сел и городов, что позволило предотвратить вспышки опасных вирусных инфекций.

Как сообщалось, с 25 по 28 марта по поручению министра обороны Сергея Шойгу в Вооруженных силах РФ проводилась проверка уровня готовности для борьбы с коронавирусом. Помимо войск РХБЗ в ней участвовали Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), инженерные войска и медицинские организации.

На данный момент, по сообщению оперативного штаба, общее число случаев заражения коронавирусом в России - 4149. За последние сутки их число выросло на 601. 448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае.