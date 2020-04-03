Аэропорт "Храброво" продолжит работать по измененному графику до 30 апреля

03.04.20 11:22

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Храброво" продолжит работу по измененному графику до 30 апреля, сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"Аэропорт Калининград ("Храброво") в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля 2020 года. Аэропорт открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов", - говорится в пресс-релизе.

Регистрация на первые утренние рейсы начинается с 07:00 часов. В отдельные дни, возможно, более позднее начало выполнения рейсов.

В случае каких-либо дальнейших изменений в работе аэропорта будем информировать дополнительно.

Как сообщалось, в связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, ужесточением правил пассажирского транзита по территории Литвы, в период пандемии CОVID-19 в Калининград граждане России, не имеющие местной прописки, могут попасть только воздушным и морским транспортом.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом - до 2,369 млн человек.