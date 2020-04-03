Число зараженных коронавирусом на Урале перевалило за сотню

03.04.20 11:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Число подтвержденных случаев коронавируса в регионах Уральского федерального округа за (УрФО) за сутки выросло на 26, достигнув 102, следует из сообщений региональных оперативных штабов.

Как сообщил оперативный штаб Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) со ссылкой на Роспотребнадзор РФ, в регионе за минувшие сутки зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, число подтвержденных заражений в ХМАО увеличилось вдвое - с 8 до 16 случаев.

Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Тюменской области, сообщил оперштаб РФ. Таким образом, на пятницу в регионе подтверждено 11 случаев коронавируса.

В Челябинской области за сутки заразились COVID-19 два человека. "На территории Челябинской области (...) подтверждены 23 случая заболевания COVID-19", - сообщил региональный оперштаб в пятницу.

Один случай заражения подтвержден за прошедшие сутки в Свердловской области.

"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 39 случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщил свердловский оперштаб, уточняя, что состояние троих заболевших медики оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести. По количеству подтвержденных случаев регион находится на шестом месте в РФ.

Также ранее сообщалось о 10 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего на 3 апреля на Ямале - 12 заразившихся коронавирусом.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Курганской области остается прежним - инфицирован был один человек.