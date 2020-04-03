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03.04.20 11:31
В Москве оштрафуют первых 4 больных COVID-19, нарушивших карантин
"Сегодня в Москве будут впервые выписаны административные штрафы в отношении четырех человек, заболевших коронавирусом, которые нарушили условия лечения на дому", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в пятницу.
По его словам, это люди с подтвержденным диагнозом, которые по состоянию здоровья могли и решили лечиться дома, но затем пренебрегли обязанность не выходить из своих квартир.
"Они были отловлены с помощью камер и помещены в инфекционную больницу", - рассказал Венедиктов.
Теперь им грозит штраф в 4 тыс. рублей по принятому на днях Мосгордумой и подписанному мэром закону.
Кроме того, по словам зампреда ОП Москвы, ещё 12 заболевшим COVID-19 будут выданы телефоны марки Huawei для установки приложения "Социальный мониторинг".
"Это чистые номера с тем, чтобы они не боялись, что приложение будет тянуть их личные персональные данные и так далее", - заверил он.
В минувшую среду Мосгордума приняла закон, согласно которым нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к ответственности в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей (при повторном нарушении - 5 тыс. рублей), в том числе с использованием видеонаблюдения и систем геолокации. Штраф в 5 тыс. рублей с эвакуацией автомобиля на спецстоянку предусмотрен и для нарушителей самоизоляции, управляющих транспортным средством.
Закон был подписан мэром Сергеем Собяниным 2 апреля.
Ранее автор этого закона, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил "Интерфаксу", что штрафы будут применять в первую очередь в отношении зараженных COVID-19, сознательно нарушающих режим самоизоляции.
"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено. Штраф действует только в отношении больных коронавирусом, когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить. Он вышел сел за руль, мы его отследили по камерам, блокируем, его задержат отвезут в больницу, машину отвезут на спецстоянку", - сказал Щитов.
Он добавил, что этот штраф может также применятся к нарушителям, которые груб
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