Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье составило 211 человек

03.04.20 11:38

© РИА Новости. Илья Наймушин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Еще у 34 человек в Подмосковье диагностировали коронавирус, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Всего в регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

По состоянию на 3 апреля наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Московской области зафиксировано в Одинцово, сообщает региональный штаб.

Согласно представленным данным, в муниципалитете выявлено 24 случая инфицирования.

Далее идут Люберцы, где зафиксировано 13 случаев, в Ленинском округе 12, Мытищах, Раменском, Химках - по 11, Красногорске - 9.

Всего случаи заражения выявлены в 31 муниципалитете.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 1 апреля в Московской области было зарегистрировано 177 случаев заболевания коронавирусом.