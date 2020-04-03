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03.04.20 11:34
Школьники и студенты в Подмосковье продолжат дистанционное обучение до 1 мая
"С 6 апреля по 1 мая школьники будут обучаться дистанционно. Студенты вузов и колледжей также продолжат обучение дистанционно. Вузы - на своей платформе, колледжи - на платформе "Цифровой колледж Подмосковья", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что детские сады будут закрыты, но для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций в детских садах и начальной школе продолжат работу "дежурные группы".
Зарплата всем сотрудникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на этот период будет сохранена.
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