Школьники и студенты в Подмосковье продолжат дистанционное обучение до 1 мая

03.04.20 11:34

© РИА Новости. Алексей Владыкин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Школьники, а также студенты колледжей и вузов будут обучаться дистанционно до 1 мая, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С 6 апреля по 1 мая школьники будут обучаться дистанционно. Студенты вузов и колледжей также продолжат обучение дистанционно. Вузы - на своей платформе, колледжи - на платформе "Цифровой колледж Подмосковья", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что детские сады будут закрыты, но для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций в детских садах и начальной школе продолжат работу "дежурные группы".

Зарплата всем сотрудникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на этот период будет сохранена.