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03.04.20 11:36

Минтруд: работающие россияне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Граждане старше 65 лет, работа которых не предполагает возможности исполнять трудовые обязанности удаленно, смогут получить листок нетрудоспособности сроком с 6 до 19 апреля, сообщили в Минтруде России.

"В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65", - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в пятницу.

В ведомстве уточняют, что право на больничный получат работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции. Листок нетрудоспособности им оформят сроком с 6 по 19 апреля, причем никакие документы заполнять не потребуется. Оплата больничного придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС).

"Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности", - уточнили в министерстве.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет, разъясняют в пресс-службе, дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69 тыс. 961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности, добавили в Минтруде.

Ранее Минтруд совместно с ФСС реализовали механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности для вернувшихся из-за рубежа граждан и тех, кто проживает совместно с ними. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте ФСС и приложить фото загранпаспорта с отметками о пересечении границы и билетов.

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