Въезд в популярные среди туристов районы ограничили в Заполярье

03.04.20 11:40

© РИА Новости. Павел Львов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области в пятницу ввели ограничительные меры на территории Кандалакшского, Терского, Ловозерского и Печенгского районов, сообщает региональный оперативный штаб.

Ограничения на въезд будут действовать по 17 апреля включительно. Для соблюдения режима на въезде развернут контрольно-пропускные пункты.

Жители этих районов вне зависимости от возраста обязаны соблюдать самоизоляцию. Въехать на территории этих районов можно будет по постоянной или временной регистрации. Въезд разрешен государственным и экстренным службам, а также по договорам с местными юрлицами. Продажа билетов на междугородние рейсы в эти муниципалитеты будет вестись при наличии прописки.

"При въезде все граждане обязаны пройти термометрию. В случае повышенной температуры (выше 37 градусов) и симптомов ОРВИ информация об этом направляется в медицинское учреждение для получения инструкций о дальнейших действиях", - сообщает оперштаб.

Ранее жители Терского, Ловозерского, Кандалакшского и Печенгского районов обращались к областным властям через социальные сети с просьбой о введении карантина в связи с возросшим потоком туристов из мегаполисов после введения ограничительных мер в их городах. В частности, они жаловались, что столичные туристы массово направились к ним после того, как в Кировске из-за коронавируса были закрыты горнолыжные комплексы.

Как сообщалось, с 30 марта в Мурманской области введен режим самоизоляции. В Кировске, Апатитах, Оленегорске, Ковдоре, Полярных Зорях, Белокаменке, Ура-губе и Териберке введен карантин, въезд только через КПП.

По состоянию на 22.00 мск четверга, в Мурманской области 15 случаев коронавируса (один человек выздоровел и выписан), еще у 19 человек предварительно положительные результаты анализов на COVID-19.