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03.04.20 11:43
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки вместо Илюхина
Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля.
Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина по его собственному желанию.
37-летний Владимир Солодов с октября 2018 года возглавлял правительство Республики Саха (Якутия)
В пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал президенту заявление об отставке по собственному желанию. Как сообщила его пресс-служба, "в связи с переходом на новую должность".
58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года. Был переизбран на этот пост в сентябре 2015 года.
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