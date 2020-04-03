Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки вместо Илюхина

03.04.20 11:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина по его собственному желанию.

37-летний Владимир Солодов с октября 2018 года возглавлял правительство Республики Саха (Якутия)

В пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал президенту заявление об отставке по собственному желанию. Как сообщила его пресс-служба, "в связи с переходом на новую должность".

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года. Был переизбран на этот пост в сентябре 2015 года.