Оперные певцы в Челябинске по примеру итальянцев спели соседям с балкона

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Стоп-кадр с видео/YouTube-канал Театра оперы и балета имени М. И. Глинки г. Челябинск

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Солисты Челябинского театра оперы и балета последовали примеру жителей Италии и дали концерт с балкона квартиры , сообщает пресс-служба оперного театра.

"Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин и Андрей Сартаков решили порадовать соседей. Сначала они репетировали дома, затем оборудовали "сцену" на балконе - установили аппаратуру и подключили микрофон", - говорится в сообщении.

В течение получаса артисты исполняли популярные советские и итальянские песни. Музыкальный эксперимент собрал немало слушателей на соседних балконах, отмечает пресс-служба.

В настоящее время артисты готовят следующее выступление и планируют включить в программу популярные арии из оперетт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сидящие в изоляции из-за коронавируса в своих квартирах жители Италии развлекаются, распевая песни на балконах. В условиях карантина в стране даже стартовал музыкальный флешмоб.