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03.04.20 12:05

В Подмосковье ввели штраф за нарушения самоизоляции в размере 4 тыс. рублей

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Мособлдума на внеочередном заседании в пятницу внесла изменения в КоАП Московской области о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами в размере 4 тыс. руб.

"За невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ предлагается установить административный штраф на граждан в размере 4 тыс. руб.", - сказал на заседании председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Ранее в федеральный КоАП приняты поправки, согласно которым штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности, составит для граждан от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

Баранов добавил, что повторное совершение этого правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб.

По словам Баранова, эти положения касаются граждан, получивших распоряжение находиться на самоизоляции (в частности, приехавшие из-за рубежа). На остальных граждан, которые получили от властей рекомендацию не выходить из своих жилищ за исключением ряда случаев, эти требования пока не распространяются. Однако впоследствии круг лиц, подпадающих под действие данной нормы, может быть расширен путем принятия постановления губернатора Подмосковья.

Как сообщалось, накануне в Подмосковье до 1 мая был также продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей, имеющих заболевания эндокринной и мочеполовой систем, органов дыхания, системы кровообращения, а также наличие трансплантированных органов и тканей, новообразований.

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