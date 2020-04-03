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03.04.20 12:20
Вирусологи назвали необходимые условия для успешной борьбы с COVID-19
"Нам необходимо сейчас тестировать, тестировать и тестировать на коронавирус, как можно больше тестов! Когда я боролся с эпидемией СПИД, наша лаборатория в день выполняла 20 тыс. анализов. Сейчас нам необходимо в разы больше тестировать, при этом серьезно подходить к процессу организации этих скринингов. Необходимо создавать системы контроля качества, системы подтверждающей диагностики", - цитирует Козлова пресс-служба вуза.
Ученым необходимо в перспективе проводить мониторинг окружающей среды для определения появления новых вирусов потенциально опасных для человека, отмечает Козлов.
"Я считаю целесообразным создание мониторинговой лаборатории, которая на уровне геномных исследований и с привлечением компьютерных технологий и мощностей вела бы исследование, какие вирусы нас окружают и какие из них имеют потенциал перейти на человека. А если вирусы имеют потенциал, то нужно сразу делать диагностику и смотреть популяцию, чтобы ловить эпидемии на ранних стадиях", - подчеркнул Козлов
"Знаете, как ученые открыли вирус СПИД? Они обнаружили его случайно, когда исследовали вирус лейкоза. Для того чтобы найти, необходимо искать, и это первоочередная задача ученых", - отметил вирусолог.
Что же касается борьбы с распространением коронавируса при помощи самоизоляции граждан, то одной недели для этого явно недостаточно, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, экс-замдиректора ГНЦ Вектор" Сергей Нетесов.
"Минимальный карантин, который может повлиять на ситуацию, с учетом того, что инкубационный период составляет 14 дней, - это три недели. Поэтому то продление, которое сейчас сделано, - это оптимально, хотя и приведет к потерям в экономике", - сказал Нетесов агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу.
В целом, по его словам, необходимо максимально расширять тестирование на COVID-19.
"Необходимо усиливать тестирование, в том числе бессимптомных пациентов", - сказал он.
За минувшие сутки общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 601 - до 4149, четверо пациентов умерли, 46 - выздоровели.
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