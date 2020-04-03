Выпускники 9-х и 11-х классов школ не будут массово отправляться на второй год

03.04.20 12:27

© РИА Новости. Владимир Песня

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции и переход школ на дистанционное обучение не повлияет на выпуск школьников девятых и одиннадцатых классов - на второй год учебы их не оставят, сказал замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.

"Развивающаяся ситуация никаким образом не может привести к тому, что массово учащиеся 9-х и 11-х классов останутся на второй год", - сказал Глушко в ходе онлайн-марафона "Домашний час" на официальной странице Минпросвещения "ВКонтакте".

Так он ответил на один из вопросов, заданных в комментариях к эфиру.