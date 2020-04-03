ФСБ и МВД пресекли теракт в торговом центре в ХМАО

03.04.20 12:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Трое участников запрещённой в РФ террористической организации "Имарат Кавказ" задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

"Совместно с МВД России в г. Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Имарат Кавказ", состоявшей из трех местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанные готовили террористический акт в одном из торговых объектов города.

"У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы",- заявили в ФСБ.