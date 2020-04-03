Режим полной самоизоляции в Томской области сохранится до 15 апреля

03.04.20 12:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сохранить в регионе режим полной самоизоляции, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Президент оставил за региональной властью право самостоятельно устанавливать на территориях свой режим по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я принял решение сохранить ранее введенный в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Мы его не облегчаем, но и гайки не закручиваем", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Так, покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, а также на работу, если организация продолжает деятельность.

Глава региона подчеркнул, что в регионе пока не вводится система пропусков, но при этом призвал население брать с собой" как минимум удостоверение личности, а лучше служебное удостоверение или справку в произвольной форме от работодателя".

В регионе до 15 апреля продлевается запрет на деятельность парикмахерских и салонов красоты, спортивных и фитнес-клубов, а детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. С 6 апреля в дистанционном формате возобновляется работа системы школьного, профессионального и высшего образования.

Ранее сообщалось, что губернатор ввел на территории региона режим полной самоизоляции с 31 марта до 15 апреля. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 м от дома. Предприятия общепита обязали перейти на режим дистанционной торговли, спортклубы и салоны красоты приостановили работу.