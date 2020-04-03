Жителям Башкирии и Перми запретили передвигаться по автодорогам

03.04.20 12:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В двух регионах Поволжья установлены ограничения на проезд по автодорогам.

Так, въезд в башкирский Белорецк со стороны Учалов и соседней Челябинской области закрыт для соблюдения режима полной самоизоляции, сообщил в соцсети глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

"В рамках соблюдения режима полной самоизоляции мы ограничиваем движение автотранспорта по территории Белорецкого района. Въезды со стороны Магнитогорска и Учалов отныне патрулируются полицейскими", - отметил Иванюта.

Вопрос о закрытии въезда со стороны Уфы решается, написал он в комментарии к своему сообщению, отвечая на соответствующий вопрос местного жителя. "Решаем этот вопрос", - подчеркнул глава райадминистрации.

В другом городе республики, Нефтекамске, строительной и автобусной техникой перекрыт ряд улиц, сообщают местные жители в соцсетях.

В то же время, в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусом журналистам заявили, что власти не имеют права вводить такие ограничения, и пообещали разобраться в ситуации.

"Перекрывать они не имеют права ничего", - сказал представитель штаба.

В Пермском крае с дополнительными формальностями столкнулись водители грузовиков, сообщается на официальном телеграмм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

В частности, в Березниках и Соликамске сотрудники ДПС якобы останавливают большегрузы, у которых оформлены пропуски как у непрерывно работающих организаций. Несмотря на это, полицейские требуют разрешения на передвижение, выданные местными администрациями.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин распорядился разобраться в этой ситуации и наказать виновных, отмечается в сообщении.