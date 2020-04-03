Эпидемиологи в Башкирии рекомендуют не носить маски на улице для защиты от COVID-19

03.04.20 12:38

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Нет необходимости носить защитные маски для профилактики коронавируса на улице, считает руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак.

"Если человек в одиночестве идет по улице, маска не нужна, маска нужна при контакте. Если человек соблюдет расстояние два метра и более (от других людей - ИФ), маска не нужна. До населения надо довести и не мучить себя, не носить маски, когда в них нет необходимости", - сказала она на брифинге в пятницу.

Одноразовые медицинские маски "волнообразно" появляются в аптечной сети Башкирии, но быстро раскупаются населением, сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

В первую очередь, средствами индивидуальной защиты обеспечивают "лиц первого контакта": сотрудники скорой помощи, поликлиник и стационаров. Для населения допустимо использовать многоразовые маски, в том числе собственного изготовления, при условии их правильной дезинфекции, отметила Кононова.