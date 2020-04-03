Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки на Юге России

03.04.20 12:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Коронавирус подтвержден у 31 человека в шести регионах юга России за сутки, Карачаево-Черкесия остается единственным регионом, где нет инфицированных.

В оперативном штабе Краснодарского края журналистам сообщили о 17 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19. Восемь из них - завозные, остальные контактировали с уже заболевшими. Общее количество инфицированных в регионе выросло до 39 человек. Таким образом, Краснодарский край вышел на первое место по числу заразившихся коронавирусом на Юге России.

"Завозные заболевшие ранее посещали Мексику, Кубу, Турцию, ОАЭ. Это жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийска. Все они помещены в изолированные боксы в больницах, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Возраст пациентов от 14 до 77 лет", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что среди новых зараженных девять женщин и восемь мужчин. Один в тяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе заседания регионального оперштаба, что количество зараженных в республике выросло до 18 человек, за сутки было выявлено два новых случая инфицирования.

"Один - крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй - москвич, приехавший к родственникам в Крым", - сказал Аксенов.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов уточнил, что тяжелых случаев в Крыму нет, состояние всех пациентов - стабильное.

По данным правительства Астраханской области, за сутки в регионе выявлено три новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в регионе составляет пять человек. Также первичные анализы у трех человек дали положительный результат, ожидается подтверждение из федерального центра.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Чечни, на территории республики подтверждено еще два случая заражения, общее число инфицированных составило 12 человек.

"По состоянию на 9:00 мск 3 апреля подтверждено 12 случаев новой коронавирусной инфекции, зарегистрирован один летальный исход. Установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось о регистрации первого случая инфицирования в Ингушетии. Пациент вернулся из Москвы. По данным оперативного штаба, больной госпитализирован в Назрановскую районную больницу. Установлены 13 человек, близко контактировавших с ним, список непрямых контактов - восемь человек. Еще по двум пациентам первичные анализы дали положительный результат на COVID-19, ожидается подтверждение из федерального центра.

Также сообщалось об увеличении инфицированных в Калмыкии с одного до семи человек. По словам министра здравоохранения республики Юрия Кикенова, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, в ИВЛ никто не нуждается.

Кроме того, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сообщил журналистам, что 3 апреля из инфекционной больницы №1 выписана первая заразившаяся коронавирусом волгоградка. Женщина 15 марта вернулась в Волгоград после отдыха в ОАЭ, 19 марта она была госпитализирована с подтверждённым диагнозом на коронавирус.

"Выздоровела. Отправлена домой. Болезнь у первой зараженной прошла в легкой форме, без угрозы жизни и без пневмонии", - сказал Алимов.

В настоящее время в ЮФО И СКФО 161 подтвержденный случай заражения коронавирусом: Краснодарский край - 39, Дагестан - 25, Крым - 18, Ставрополье - 16, Чеченская республика - 12, Ростовская область - 9, по 8 человек в Волгоградской области и КБР, 7 человек в Калмыкии, в Севастополе, Адыгее и Астраханской области по 5 человек, Северная Осетия - 4.

В Карачаево-Черкессии официально подтвержденных случаев заражения нет.