ЦИК РФ отложил региональные выборы и референдумы из-за коронавируса

03.04.20 12:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ принял постановление об отсрочке всех региональных выборов и референдумов, которые были назначены на период режима повышенной готовности из-за коронавируса.

"С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Фактически это 94 кампании с 5 апреля по 21 июля", - сказала на заседании в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.

Будут отложены все выборы и референдумы, которые будут назначены на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на той или иной территории.

Возобновление действий по подготовке и проведению данных выборов и референдумов будет осуществляться по решению комиссии, организующей выборы, после уведомления ЦИК России.

Президент Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно ему, региональные избиркомы получили право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Крупные выборы, такие как выборы губернаторов и заксобраний, а также федеральные выборы проходят в единый день голосования в сентябре, однако в течение года регионы проводят выборы более мелкого уровня.