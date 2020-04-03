Две женщины с COVID-19 скончались в Республике Коми

03.04.20 12:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Республике Коми официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы республики.

Один случай зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице. "Скончавшаяся - жительница Сыктывкара 1958 года рождения. Пациентка поступила 25 марта уже с клиникой пневмонии, затруднением дыхания. Женщине с поступления сразу была назначена вся рекомендованная терапия, но состояние прогрессивно ухудшалось, и через сутки она была переведена в отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - цитирует пресс-служба заместителя главного врача больницы Татьяну Безуглую.

Из-за отягощающих факторов (гипертоническая болезнь и повышенная масса тела, а также на фоне прогрессивной пневмонии у пациентки развилась тяжелая дыхательная и почечная недостаточность) через несколько дней пациентка скончалась.

Второй случай гибели зарегистрирован в центральной районной больнице Княжпогостского района. Умерла местная жительница 1948 года рождения.

По данным на 3 апреля в республике Коми зафиксировано 56 случаев коронавируса. Первый заболевший заразился за пределами республики, его уже вылечили и выписали.