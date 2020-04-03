"КАМАЗ" возобновит производство с 6 апреля

03.04.20 13:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" по итогам консультаций с региональными властями приняло решение с 6 апреля возобновить производство после нерабочей недели, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, с понедельника часть персонала выйдет на работу.

"Функционирование "КАМАЗа" позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное - обеспечит транспортную безопасность страны", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" гендиректора компании Сергея Когогина.

Компания отмечает, что ситуация с коронавирусом "в целом продолжает оставаться сложной и требует дополнительных мер безопасности в отношении персонала".

"Дополнительно к ранее принятым мерам в виде ежедневных осмотров работников, проведения дезинфекции мест общего пользования и транспорта, используемого для доставки работников, будет организована дистанционная работа персонала в тех случаях, когда это допустимо. Также будет введён гибкий график начала работы производств и разведение входящих на предприятие потоков работников", - отмечается в сообщении "КАМАЗа".

Как сообщалось, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена президентом нерабочей. "КАМАЗ" в числе прочих работающих в РФ концернов, приостановил производство на этот период, отправив сотрудников "на оплачиваемые длинные выходные".

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в РФ. Доля компании на российском рынке грузовых автомобилей массой свыше 14 тонн, который является для нее основным, по итогам 2019 г. составила 44,2%. За год было реализовано 30,504 тыс. автомобилей - на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Бизнес-план "КАМАЗа" на 2020 г. на начало года предусматривал реализацию 35,709 тыс. автомобилей: 29 тыс. на российском рынке и 6,709 тыс. шт. - за рубежом. О корректировке компания пока не сообщала.

По данным "КАМАЗа", 47,1% уставного капитала компании контролирует корпорация "Ростех", 23,54% акций принадлежит российскому ООО "Автоинвест" (по данным СПАРК-Интерфакс, 30% в нем принадлежит гендиректору и миноритарию "КАМАЗа" (0,0042%) Сергею Когогину). Германская Daimler Truck AG (100%-ная "дочка" автопроизводителя Daimler) владеет 15% акций "КАМАЗа". В числе миноритариев - KAMAZ International Management (4,25%), ЕБРР (3,72%), структура правительства Татарстана АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Между другими совладельцами распределены еще 3,59% долей. В свободном обращении находятся 4% акций "КАМАЗа", включенные во второй котировальный список Московской биржи.